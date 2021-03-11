Meral Akşener'in konvoyunda kaza: 4 yaralı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun otomobili ile minibüs çarpıştı. Kazada, Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa´da esnaf gezisini tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programı kapsamında Viranşehir ilçesine haraket etti. Konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu 06 M 2121 plakalı otomobil, ŞanlıurfaViranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-11 17:46:30



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