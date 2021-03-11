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Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Şanlıurfa’da eğitim sürecini değerlendirdi “Mavi Şanlıurfa'da öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık" “Şanlıurfa’da yüz yüze eğitimin sevincini yaşıyoruz”

İHA

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Şanlıurfa’da eğitim sürecini değerlendirdi “Mavi Şanlıurfa'da öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık" “Şanlıurfa’da yüz yüze eğitimin sevincini yaşıyoruz”

Bahçeşehir Koleji Doğu Kampüsleri ziyareti kapsamında Şanlıurfa’ya gelen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi.
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan Doğu, kampüsleri ziyareti çerçevesinde ilk olarak Bahçeşehir Koleji Mardin Kampüsü ardından Diyarbakır Hevsel Kampüsü ve son olarak Bahçeşehir Koleji Şanlıurfa Kampüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret sonrası basınla bir araya gelen Genel Müdür Dağ ve Prof. Dr. Eraslan pandemi sürecindeki eğitim durumunu değerlendirdi.

"Mavi bölgenin avantajıyla öğrencilerimizle bir aradayız"
Dağ, açıklamasında, “Bugün Urfa kampüsümüzde sizlerle birlikte olmak bizim için önemli. Çünkü bir süredir pandemininde yol açtığı süreçte yüz yüze gelemedik. Yeni bir proje içerisindeyiz. Bu proje sadece Bahçeşehir Kolejine değil, tüm eğitim camiasında, öğretmenlere sağlayabilecek bir projedir. O yüzden Urfa, Diyarbakır, Mardin kampüslerimizde bu bölgemizdeki tüm kampüslerde bu süreçte hem öğretmenlerimizle, hem de basın mensuplarıyla paylaşmak istedik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yaklaşık bir yıldır pandemi tüm dünyayla birlikte bütün şehrimizi, ülkemizi etkiliyor. Bu cephede sağlıkçı hekimlerimizle birlikte öğretmenlerimiz ön cephedeler. Bu günde öğretmenlerimizle birlikteyiz okulumuzda yüz yüze eğitime açık durumdadır. Pandemide mavi bölgenin avantajıyla öğrencilerimizle birlikteyiz. Ben öğretmenlerimize bu bir yıllık süreçte hem yüz yüze hem de tüm online süreçleri büyük bir özveri ile yürüttükleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynen sağlıkta olduğu gibi öğrencilerimizin eğitim açısından kopmaması bu yeni yeni yetişen nesillerin öğrenme kaybına uğramaması çok önemlidir. Çünkü bazı şeyler geriye dönülemeyecek, yerine konulamayacak süreçlerdir. Bu süreçte eğitim camiasının en önde olması lazım, en önde durması lazım. Eğitim sürecinin altını doldurarak da durması lazım. Bazı alanlar, özellikle küçük yaş gurubu alanı yüz yüze eğitimden kopmaması gereken alanlardır. O yüzden tüm devlet erkanlarına da, tüm anne babalara da bir not iletmek istiyorum. Lütfen önlemleri almaya devam edelim. Hayatımızın her alanında kurallara uymaya devam edelim. Urfa’yı da mavide tutmaya çalışalım” dedi.

"Eğitimde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Pandemi süreciyle beraber eğitim alanında birçok dönüşüm yaşandı. Bu süreçten en çok etkilenende okullarımız oldu. Değerli öğretmenlerimiz kendi şartlarıyla, kendi imkanlarıyla bu süreçte çeşitli materyaller üretti. Genel müdürümüzün destekleriyle de bir dijital platform toplamak istiyoruz. Dijital ortamda fark oluşturan öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaları bir arya getirmek istiyoruz. Bu süreçte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğitimde, öğretimde, öğretmenlik mesleğinde genel müdürümüzün sıkça gündeme getirdiği hibrit eğitim, dijital eğitimin yönetimi, dijital eğitimin felsefesi, gelecek dönemlerde çok sık göreceğimiz yine Bahçeşehir Kolejinin öncülüğünde oluşacak hologram öğretmenlik gibi yeni yeni, farklı farklı olayları göreceğiz. Bu yüzden dijital ortamı çok yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ülkenin dijital ortamda öncülük yapması çok çok önemlidir. Dünyada bir buçuk milyar öğrencinin pandemi sürecinde yeni eğitim sistemleriyle ilgilenmesi sağlandı. Ancak Bahçeşehir Okulları, Bahçeşehir Koleji bundan tam 12 yıl önce eğitimde teknolojik zekayı geliştiren öncü bir kuruluş oldu. Türkiye eğitim sisteminin ilerleyen yıllarında değişikliğin, dijitalleşmenin öncüsü konumunda Bahçeşehir Koleji bulunuyor. Buradan çok öğretmenlerimize seslenmek istiyorum, lütfen dijital eğitimde fark oluşturanlar zirvesine katılalım. Çok değerli materyalleri, dijital nesneleri paylaşalım" ifadelerini kullandı.
Genel Müdür Dağ, gün içerisinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i de makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da hazır bulundu.

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