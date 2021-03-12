Şanlıurfa'da 2 tırda 52 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa’da durdurulan 2 tır ve bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 52 kilogram eroin, 10 kilo metamfetamin ile 8 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube ekipleri, “Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele” kapsamında 2 tır ve 1 otomobili durdurarak arama yaptı. Dedektör narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, 15 paket halinde 10 kilo 700 gram metamfetamin maddesi, 100 paket halinde 52 kilogram eroin maddesi ve 82 paket halinde 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs çıkarılmış oldukları adli mercilerce “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan tutuklandı.

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