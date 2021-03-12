Unıcef Türkiye temsilcisi Şanlıurfa’da

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Türkiye temsilcisi olarak atanan Regina De Dominicis ve beraberindeki ekip çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ile bir görüşme gerçekleştiren UNICEF heyeti Şanlıurfa’da yürütülen çalışmalar ve projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Çocuk sayısı ve dezavantajlı ailelerin çocukları ile ilgili 20,4 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da yapılacak çalışmalar hakkında bir süre sohbet eden UNICEF heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler aldı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominics’in UNICEF’in Türkiye temsilcisi olarak atanması dolayısıyla gerçekleştirdiği nezaket ziyaretine Saha Ofisi Yöneticisi Filippo Mazzarelli, Acil Durum Sorumlusu Gökçen Yılmaz Tokgöz, Çocuk Koruma Uzmanı Sezen Yalçın ve Eğitim Sorumlusu Renas Uruç da eşlik etti.

Ziyaretin ardından heyet, UNICEF’in desteklerinin devam edeceğini ve birlikte yeni projeleri gerçekleştirmeyi umut ettiklerini belirttiler.

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