Akçakale’de haşere ile mücadelede hummalı çalışma

Akçakale Belediyesi haşere ve sinekle mücadele kapsamında larva ile mücadele çalışmalarını mahalle mahalle hummalı şekilde sürdürüyor.

İlçede zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması sinek, sivrisinek ve haşerelerin yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile başlatılan larva mücadelesi devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe merkezi ve kırsalda larvalarının yaşam alanı olan su birikintileri, rögarlar, çöp konteynerlerin ve yeşil alanlarda ilaçlama yapıyor.

İlaçlamaya belli periyotlarla devam edilecek.

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