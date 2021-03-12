Şanlıurfa'da tarım aletlerini çalan 3 hırsız yakalandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarım aletleri satan bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yaylak Mahallesindeki bir işyerinde meydana geldi. İşyerinin güvenlik kamerasının kablolarını kestikten sonra yaklaşık 110 bin lira değerindeki 699 parça zirai tarım aletleri çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaklaşık 20 gün süren çalışmalar neticesinde hırsızlığı N.Ş., Y.Y. ve E.Ç.'nin yaptığını belirledi. Düzenlenen operasyonla zanlılar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda da çalınan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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