Akçakale’de İstiklal Marşı programı düzenlendi

Akçakale’de İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma program düzenlendi.

12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Akçakale Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi.

Programa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kaymakam Oltan Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gerçek, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmaları yapıldı. Ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin oratoryo gösteri yapıldı.

Programın sonunda ise şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.

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