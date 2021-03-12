Gençlere Mehmet Akif Ersoy kitabı hediye edildi

Haliliye Belediyesi, İstiklal Marşının kabulünün 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gençlere Milletin Sesi Mehmed Akif kitabını hediye etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İstiklal Marşının kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki kütüphanede ders çalışan gençlere kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mahmut Öztürk’ün düzenlediği Milletin Sesi Mehmed Akif kitabını teslim alan gençlere, müdürlük görevlileri kitaplarını teslim etti. Üniversite hazırlık kurslarından faydalanan gençlere de dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitapta, Milli Şairin eserleriyle ilgili bilgiler veriyor.

Böylesi anlamlı bir günde anlamlı bir hediye aldıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden gençler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.

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