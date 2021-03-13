Osmanlı Mahallesinde ilk kepçe vuruldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Osmanlı Mahallesinde yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

Çarpık kentleşmenin yaygın olduğu Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde bin metrelik yol üzerinde bulunan yapılar Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ve büyükşehir belediyesi emlak ve istimlak daire başkanlığı ekiplerinin de çalışmaları neticesinde kamulaştırılarak yıkımına başlandı.

“Eyyübiye’nin tıkanan damarlarını bir bir açıyoruz”

Yıkım programında açıklama yapan Beyazgül, "Eyyübiye’nin tıkanan damarlarını bir bir açıyoruz. Eyyübiye’ye bugüne kadar yaptığımız yatırımların toplamı 140 milyon TL Eyyübiye’de kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Tapu sorununu çözmemiz gerekmektedir. Şanlıurfa’yı baştan aşağı güzelleştirmek için meydanlar açıyoruz. Yeni yollar açmak bütün işlerden daha zordur. Bir yandan yaparken diğer yandan da yıkım işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Yıkımı yapmadan şehri yeniden inşa etmek mümkün olmuyor. Şehirler ruhumuzun, gönüllerimizin yansımasıdır” diye konuştu.

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