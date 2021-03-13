Şanlıurfa’da tel hırsızlığına 3 tutuklama

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Şanlıurfa'da su kanallarının kenarındaki telleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi ve Osmanbey Kampüsü bölgesinde meydana geldi. Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait su kanallarının kenarında bulunan teller kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) bölgedeki 2 aylık çalışmasının ardından tespit edilen 5 şüpheliyi ikinci hırsızlık olayında suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlılarla birlikte 6 ton tel, galvanizli boru ve bağlama telleri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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