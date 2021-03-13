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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da ekinler dondu

İHA

Şanlıurfa’da ekinler dondu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler dondu.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki birçok kırsal mahallede etkili olan soğuk hava beraberinde don olayını meydana getirdi. İlçede ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde dondurucu havanın etkisiyle ekinlerinin buz tuttuğunu gördü. Yağışın olmamasıyla uzun bir süredir zor günler geçiren çiftçiler, don olayı sonrası zarara uğradıklarını belirtti.
Kentte, yağışların önümüzdeki haftalarda etkisini göstermesi bekleniyor.

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