Şanlıurfa'da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ceylanpınar´da başını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi keserek köpeği kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-13 17:36:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.