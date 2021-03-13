Başı demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde okul bahçesinde oyun oynarken başı demir korkuluğa sıkışan kız çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen kız çocuğunun başı, demir korkuluklara sıkıştı. Ağlayan çocuğu gören öğretmenleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okulun giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu makineyle kesip, küçük kızı kurtardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-13 17:57:41



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