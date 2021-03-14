Şanlıurfa Valisi Erin ikinci doz aşıyı da yaptırdı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte gittiği Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ikinci doz Kovid19 aşısını oldu.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklamada Vali Erin, randevu sırasına uygun şekilde sıra kendilerine geldiği için ikinci doz aşılarını olduklarını belirterek, aşılamayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında hedef kitle olan 65 yaş üzerini aşılamak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aşılamaya yönelik il merkezi ve ilçelerde aşı merkezleri oluşturulduğunu hatırlatan Vali Erin, “Öncelikli hedef, 65 yaş üzeri büyüklerimizin aşılanmasıdır. Toplumsal bağışıklığın sağlanması ve risk grubundaki vatandaşların aşılanması önemseniyor” dedi.

Aşılama konusunda tüm tedbirleri aldıklarını ve randevuya bağlı olarak aşılamanın devam ettiğini kaydeden Vali Erin, randevu beklenmeden 65 yaş üzeri vatandaşların evlerde aşılanması için de hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “Bir kez daha vatandaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Büyüklerimizin sağlığını korumanın, onlara olan sevgimizi göstermenin yegane yolu aşılamalarını gerçekleştirmektir. Randevu almada yaşadıkları sorunu bildiğimiz için, evlerinde aşılamalarını gerçekleştirebiliyoruz. Büyüklerimizin yanındaki aile bireylerinin de bir an önce aşılama merkezlerine götürülerek aşılanmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 100 binin üzerinde aşılama yapabilecek stoğa sahip olduğunu belirten Vali Erin, "Hedef kitle olan 65 yaş, nüfusun aşağı yukarı yüzde 6 veya 7’sine tekabül eden büyüklerimizi aşılamayı tamamladıktan sonra ikinci etaba geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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