Siverek´te silah kaçakçılığı operasyonu

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Güzelpınar Mahallesinde bazı adreslere baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 3 uzun namlulu tüfek, 6 şarjör, 320 fişek ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-14 12:21:50



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