Düştüğü sulama kanalında boğuldu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, kovayla su almak isterken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Mahmut Keser (70) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Bozova´ya bağlı Mülkören Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Mahmut Keser, sulama kanalından kovayla su almak isterken ayağı kaydı. Keser, dengesini kaybedip sulama kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler kanala atlayıp, Keser'i çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mahmut Keser, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mahmut Keser'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-14 15:15:14



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