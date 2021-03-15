Şanlıurfa’da 185 kişiye idari para cezası uygulandı

Şanlıurfa'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim ekiplerince 185 kişiye, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde, berberler, toptan gıda satış yerleri, giyim mağazaları, kuyumcular, kırtasiyeler, kozmetik satış noktaları, spor tesisleri, ev eşyaları satış mağazaları gibi halkın yoğun şekilde girişçıkış yaptığı iş yerlerinde denetimler devam ediyor. Denetimlerde, işletme sahipleri ve çalışanlarını tedbir kararları ve kurallara karşı duyarlı olmaya davet eden ekipler, 12 Mart 2021 Cuma günü 3 bin 598, 13 Mart 2021 Cumartesi günü 3 bin 13 ve 14 Mart 2021 Pazar günü ise 2 bin 143 iş yerini denetledi. Üç günlük denetimlerde kurallara uymadıkları belirlenen 185 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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