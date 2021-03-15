AK Parti İl Başkanından DEDAŞ’a tepki

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, basınla bir araya geldiği ilk toplantısında, çiftçinin DEDAŞ tarafından mağdur edildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, göreve geldikten sonra ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, son günlerde çiftçi ile DEDAŞ arasında yaşanan enerji krizine de değinen Kırıkçı, DEDAŞ’ın müşteri ilişkilerinde çok katı kurallar uyguladığını belirterek, rahatsızlığın her kesim tarafından kabul edildiğini ve çiftçinin mağdur edildiğini söyledi.



“DEDAŞ çiftçiyi mağdur ediyor”

Kırıkçı, açıklamasının devamında, “Elektrik sorunu ile ilgili tabi hepimizin kabul etmesi gereken bir problem var. DEDAŞ’ın farklı bir yaklaşımı var, sulama birliklerinin farklı bir yaklaşımı var. Netice itibariyle herkesin ortak bir problemi var. Bu problemi çözmenin tek bir yolu enerji maliyetlerini düşürmektir. Bu maliyetleri düşürmenin tek yolu da çiftçinin kendi enerjisini üretmesini sağlamaktır. Bunun için Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Projesi için gerekli desteği Tarım Bakanlığından istedik. Bakanlık yetkilileri bunu kabul etti, bu projenin hayata geçirilmesi ile sorunun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. DEDAŞ özel bir şirket. Müşteri yaklaşımı farklı olabilir, hatta bizim istemediğimiz katı düzeyde de olabilir ki öyle okuyoruz, öyle görüyoruz. Ama sonuçta özel bir şirkettir. Benim olacağım var dediği zaman, kanunen siz bir şey yapamıyorsunuz. Bloke sorununa da şöyle bakmak lazım. Alacaklı birine blokeyi kaldır, alma bunu diyemiyorsunuz. Bak DEDAŞ’ın müşteri ilişkilerinde çok katı olduğunu söylüyorum. Bu konuda çiftçinin mağdur edildiğini biliyoruz. Maalesef özel bir şirket olduğu için böyle bir yaklaşımı var. Biz bu yaklaşımdan kurtulmalıyız. DEDAŞ’a gidip her yıl ’aman, duman mevzuyu çözelim’ demektense o daireden çıkmak gerekir. Bu durumda GES ile mümkündür. İnşallah bu teklifimiz de 12 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayata geçerse problemi çözmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, eğitim, Şanlıurfa Şehir Hastanesi gibi konuların ele alınmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.