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Adliye önünde oturma eylemi yapan kadın, gözaltına alındı

DHA

Adliye önünde oturma eylemi yapan kadın, gözaltına alındı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Suruç İlçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde, seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavganın ardından tutuklanan oğlu Fadıl Şenyaşar için adliye önünde 7 gündür oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar, kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
24 Haziran 2018 genel seçim sürecinde Cumhuriyet Mahallesi´nde seçim çalışması kapsamında yakınları ve partililer ile ziyaretler yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Fadıl Şenyaşar için 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayda eşi ve iki oğlunu kaybeden diğer oğlu Fadıl Şenyaşar´ın ise ağır ceza almasının istendiğini belirten anne Şenyaşar, oğlu Ferit ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Adliye önünde bir haftadır oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar, bugün 'kamu görevlisine hakaret ettiği' gerekçesiyle gözaltına alınarak, emniyette götürüldü. Annesiyle birlikte oturan Ferit Şenyaşar'ın adliye önündeki eylemi ise devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-15 15:55:53

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