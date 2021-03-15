Şanlıurfa'da yanmış kadın cesedi bulundu



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye (38) ait olduğu tespit edildi.

Olay, ŞanlıurfaAkçakale yolunun 35´inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi´ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-15 16:12:05



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