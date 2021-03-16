Büyükşehir, Covid-19 salgının ilk dakikalarından itibaren sahada

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi COVID19 salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren önlemlerini alarak Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşların salgından etkilenmemeleri adına çalışmalarını sürdürdü.

Maskeden gıda kolisine birçok konuda vatandaşın hizmetinde olan ekipler, şimdilerde ise “Şanlıurfa’ya mavi çok yakıştı” kırmızıya dönmeyelim sloganıyla denetimlerine devam ediyor.

İlk vakanın görülmeye başlandığı andan itibaren tedbirlerini alma noktasında adeta seferberlik ilan eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başlayarak vatandaşların maskeye ulaşmasını kolaylaştırdı.

Şehrin genelinde halkın yoğun olarak kullandığı, insan sirkülasyonunun fazla olduğu bölgelerde, şehir içi toplu taşıma araçlarında ve daha birçok alanda dezenfeksiyon çalışmaları yürüterek vatandaşların salgından minimum düzeyde etkilenmeleri sağlandı.

Salgın sürecinin Şanlıurfa'da en az hasarla atlatılması için vatandaşlara Zabıta araçlarından, cami hoparlörlerinden sürekli olarak ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmemek adına yardım ve desteklerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürdürdü.

Dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 2 milyona yakın ücretsiz maske dağıtımı yaparken binlerce ev ve işyerini dezenfekte etti.

Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştiren ekipler kurulan araç istasyonlarında 48 bin aracın dezenfekte edilmesini sağladı. Büyükşehir ayrıca tüm ilçelerde yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine 100 bin gıda kolisi ile binlerce hijyen kiti ulaştırdı. Salgın nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çeviren Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan 13 İlçede hizmetlerini sürdürürken diğer yandan sokak hayvanlarına yönelik şehir merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalara yem, su ve mama bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.