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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parklardaki banklarda geri dönüşüm çalışması

İHA

Parklardaki banklarda geri dönüşüm çalışması

Şanlıurfa’da Haliliye İlçe Belediyesi, park ve bahçelerde deforme olan bank ve kamelyaları, geri dönüşüm atölyesinde ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni normalleşme kararları ile birlikte park ve yeşil alanların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde deforme olan bank ve kamelyalar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Geri Dönüşüm Atölyesinde görevliler tarafından onarılıp ilk günkü görüntülerine kavuşuyor. Ekipler, kamelya ve bankların sabit kısımlarını ise mobil atölye aracıyla yerinde onarıyor.
Havaların ısınması ve yeni normalleşme ile birlikte kısıtlamaların hafifletilmesiyle parkların bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geri dönüşüm atölyesindeki çalışmaların yanı sıra, parklarımızda zemin iyileştirme çalışmalarımızda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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