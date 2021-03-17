Yeşil koridor’da peyzaj çalışmaları başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Şanlıurfa’nın en uzun yeşil koridorunda yapım çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemelerine geçildi.

Yem yeşil bir Şanlıurfa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Camii Külliyesi ve Valilik arasında geçiş görevi gören projede alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile beraber çim serimine geçildi. Şanlıurfa’da bir ilk olan ‘Yeşil Koridor Projesi’ pilot bölge olarak 11 Nisan Camii Külliyesi ve Valilik arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulandı.

‘Yeşil Koridor Projesi’ içerisinde farklı bitki türleri, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, ışıklı zemin kaplamaları ve sosyal aktivite alanları yer alacak.

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