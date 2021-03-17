Ünlü sanatçılar Şanlıurfa’da buluştu Uluslararası Doğu Ödülleri sahiplerini buldu

Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen “2021 Uluslararası Doğu Ödülleri” töreninde bir araya gelen ünlü sanatçılar, performanslarıyla geceyi renklendirdi.

Şanlıurfa’da ilk kez düzenlenen “2021 Uluslararası Doğu Ödülleri” sahiplerini buldu. Sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimlerin buluştuğu gecede ödüller sahiplerine verildi. Enes Furkan Bilgiçli ve Ebru Özkan’ın organizatörlüğünü yaptığı gece, bir otelde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Geceye Türkiye’nin dört bir yanından katılan konuklara maske, mesafe ve hijyen kuralları zaman zaman anonslar şeklinde yapılarak korona virüse dikkat çekildi.

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