Halfeti'de yetişen `karagül´ tescillendi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde yetişen karagüle, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Dünyada sadece Halfeti'de yetişen, yetiştiği topraktan görünümünü ve kokusunu alan karagül, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülün tescillenmesi için 18 Eylül 2019'da başvuru yaptıklarını açıkladı. Dünyaca ünlü parfüm markalarına tercih ettiği, aynı zamanda film ve dizilere konu olan ve yapraklarından krem, sabun, kolonya gibi ürünler üretilen karagüle, girişimler sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karagül´ün tescillenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tüm değerlerine sahip çıktıklarını, Halfeti'yi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Karagül'ün ilçe için çok önemli olduğuna değinen Albayrak, "Karagülümüz ilçemize gelen tüm konuklarımızın ilgisini çekiyor. Kendine özgü koku ve görünümünü yetiştiği topraktan alıyor. Karagülden reçel, lokum, parfüm, kolonya, çikolata, sabun ve krem gibi ürünler üretiliyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-17 15:32:31



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