Vali Erin'den Çanakkale mesajı

Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Çanakkale ruhunun canlı tutulması ve genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Birinci Dünya Savaşının en şiddetli çarpışmalarının yaşandığı Çanakkale’de, Türk Milleti’nin destanlaşarak nesilden nesile aktarılan bir kahramanlık gösterdiğini ve sonsuza kadar var olacağını ispatladığını belirten Vali Erin, mesajında, “Dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen, emsalsiz kahramanlıkları destanlaştırarak nesilden nesile aktaran Türk Milleti, Çanakkale’de elde ettiği zaferle dönemin en güçlü ordularını büyük bir hezimete uğratmıştır. Bu milletin, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gerekirse tüm fertlerinin seve seve can vermeyi göze aldığını 57. Alayın tüm kahramanlarının şehadeti onaylarken, her siperinde ayrı bir destan yazan Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun da simgesi olmuştur. Tarihin en şiddetli deniz ve kara muharebesinin yaşandığı Çanakkale, düşmanın silah üstünlüğü karşısında, canından başka varlığı olmayan bir milletin azim ve kararlılığını göstermesi açısından da unutulmazdır. Tarihin hiçbir döneminde hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin sayısız zaferleri arasında müstesna bir yere sahip olan Çanakkale’nin hatırlanması, Çanakkale ruhunun canlı tutulması, genç nesillere aktarılması, sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet iddiamızın da gereğidir. Çanakkale Zaferinin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, düşmanlarımızın hain emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Milletimizi güç kullanarak yenemeyeceğini tecrübe eden düşmanın kin ve nefretle kurduğu kirli oyunlarını bozmak, ancak Çanakkale ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bugün hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımızı aşarak gerçekleştirdiğimiz kararlı mücadele, ülkemizi ve milletimizi yenilmez hale getiren, yine dünya tarihi için gelecekte dönüm noktası olarak kabul edilecek hamlelerdir. Bu vesileyle genç nesillerimizin vatan, bayrak, hürriyet ve bağımsızlık şuuruna ulaşmaları, milli birlik ve beraberlik bilinci içerisinde her anlamda donanımlı yetişmeleri için hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Tarihe şanlı bir destan olarak geçen, yenilmez bir millet olma mefkûremizi perçinleyen Çanakkale Zaferini büyük bir onurla yâd ederken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

