Şanlıurfa´da `tefeci´ operasyonu: 7 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu, dijital materyaller, kaçak cep telefonu, alacak-verecek defteri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin paraya ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç verip, karşılığında senet imzalattıkları, senetleri de icraya vererek mağdur kişileri zor duruma düşürdükleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-17 16:19:04



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