Sınırın sıfır noktasında estetik görünüm

Akçakale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile bir yandan park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yaparken, bir yandan da ağaç dikimi ve budama işlemlerini sürdürüyor.

İlçe genelinde cadde, sokak ve parklarda başlatılan budama çalışmalarıyla ağaçların sağlıklı büyümesi sağlanırken baharın gelişi ile ağaç dikimine de yoğunluk verildi. Çim serimi de yapan ekipler ağaçlara değişik formlar vererek estetik bir görünüm de sağlıyor. Sınıra yakın bölgede devam eden yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceleyen inceledi.

İlçeden Halep’e kadar yeşil bir ilçe hedefleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Sınırda yıldız ilçe yaratma gayretlerimiz devam ediyor. Bu noktada yeşil, temiz, güzel Akçakale yaratma gayretlerimiz de devam ediyor. İzmir'den çok güzel ağaçlar bulduk; mavi selvi. Bu ağaçları sınır boyunda vatandaşların hizmetine sunduk. Akçakale'ye gidiş dönüş yolu üzerinde 70 bin ağaç diktik. Önümüzdeki yıllar içerisinde Evliya Çelebi'nin dediği gibi ağaçların altında Halep'e kadar bir güzergah olacak. Buradaki insanların müferreh, mükemmel, güzel bir ilçe sevdasına kavuşma ümidi ile gayretlerimize devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Cenabı Hakk`tan niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.