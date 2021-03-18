Şanlıurfa´da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ÇANAKKALE Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Şanlıurfa´da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa´da Haliliye Belediyesi'nce şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evi'nin açılışı da yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa´da anma programı Osmanbey'de bulunan şehitlikte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı tören, Vali Abdullah Erin çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, protokol heyeti ve katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şunları söyledi:

"Dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen, emsalsiz kahramanlıkları destanlaştırarak nesilden nesile aktaran Türk Milleti, Çanakkale´de elde ettiği zaferle dönemin en güçlü ordularını büyük bir hezimete uğratmıştır. Bu milletin, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gerekirse tüm fertlerinin seve seve can vermeyi göze aldığını, 57. Alay'ın tüm kahramanlarının şehadeti onaylarken, her siperinde ayrı bir destan yazan Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun da simgesi olmuştur. Tarihin en şiddetli deniz ve kara muharebesinin yaşandığı Çanakkale, düşmanın silah üstünlüğü karşısında, canından başka varlığı olmayan bir milletin azim ve kararlılığını göstermesi açısından da unutulmazdır. Çanakkale Zaferinin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, düşmanlarımızın hain emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Milletimizi güç kullanarak yenemeyeceğini tecrübe eden düşmanın kin ve nefretle kurduğu kirli oyunlarını bozmak, ancak Çanakkale ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bugün hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımızı aşarak gerçekleştirdiğimiz kararlı mücadele, ülkemizi ve milletimizi yenilmez hale getiren, yine dünya tarihi için gelecekte dönüm noktası olarak kabul edilecek hamlelerdir. Tarihe şanlı bir destan olarak geçen, yenilmez bir millet olma mefkûremizi perçinleyen Çanakkale Zaferini büyük bir onurla yâd ederken, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."

ŞEHİT GAZİ EVİ AÇILDI

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa´da Haliliye Belediyesi'nce şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evi'nin açılışı yapıldı. Şehit Gazi Evi'nin açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sabrın şehri Şanlıurfa ve tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe´nin beldesi Haliliye ilçemize, kurtuluş mücadelesinde, terörle mücadelede şehit düşen aziz şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-18 14:33:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.