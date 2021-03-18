Şanlıurfaspor - Zonguldak Kömürspor: 3-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Ali Yılmaz, Selçuk Kaplan, Yusuf Şimşek
ŞANLIURFASPOR: Hakan Göksu (Dk. 64 Mustafa Samican), Galip (Dk. 70 Hüseyin), Mehmet Taşçı, Turgut (Dk. 85 Tarık), Yunus (Dk. 85 Süleyman), Can, Cihan (Dk. 45 İhsan), Hüseyin, Onur, Muhammed Raşit
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Muhammed Yeşil, Emre (Dk. 79 İhsan), Ahmet Hakan (Dk. 58 Atalay), Haluk, Hakan, İlker, Aykut, Oktay (Dk. 58 Tezcan), Enes (Dk. 83 Hüseyin), Rıdvan (Dk. 58 Neşet)
SARI KARTLAR: Galip (Şanlıurfaspor) Haluk, Hüseyin (Zonguldak Kömürspor)
GOLLER: Dk. 5 Onur, Dk. 51-Dk. 53 Can (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 29'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yendi.
5'inci dakikada Turgut'un pasıyla kale önünde topla buluşan Onur'un şutunda fileler havalandı: 1-0.
51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Can, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
53'üncü dakikada Cihan'ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Can, sert bir vuruşla kendisinin 2'nci takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.
Maç Şanlıurfaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-03-18 16:11:49
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