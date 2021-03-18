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Büyükşehir ile Uluslararası STK’lar arasında imzalanacak protokol lansman toplantısı ile tanıtıldı

İHA

Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF, CONCERN WORLDVİDE ve Hayata Destek Derneği gibi uluslararası paydaş kurumlar arasında gerçekleştirilen protokol'ün 'Lansman Toplantısı' düzenlendi.

Büyükşehir ile Uluslararası STK’lar arasında imzalanacak protokol lansman toplantısı ile tanıtıldı

Büyükşehir Belediyesi ile UNICEF, CONCERN WORLDVİDE ve Hayata Destek Derneği gibi uluslararası paydaş kurumlar arasında gerçekleştirilen protokol'ün ‘Lansman Toplantısı’ düzenlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen lansman toplantısında destek hizmetlerine ulaşmakta güçlük çeken savaş ve doğal afet gibi yıkıcı olaylardan etkilenen kadın, çocuk ve vatandaşların, hayatlarını idame ettirebilmeleri adına Şanlıurfa’da yapılacak projelere UNICEF, CONCERN WORLDVİDE ve Hayata Destek Derneği koordinatörlerinden destek mesajları paylaşıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlı şehrimizin Şanlı kadınlarının hizmetlerine sunduğumuz 26 kadın destek merkezi, kadınlara özel 12 spor salonu, 182 meslek edindirme ve sanat atölyesi, 35 aktif kurs ve 211 eğitmenimiz ile eğitim veriyoruz. Biz kadınlarımıza bu farkındalıkla yaklaşıyor onların sosyal ve ekonomik olarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ise, konuşmasına lansman toplantısının düzenlenmesinin temel amacını aktararak başladı. Kadın destek merkezlerinde verilen eğitim ve kurslarla ilgili de önemli bilgiler aktaran Şeker, şu ana kadar 65 bin 184 Kadın’a ulaştıklarını ve bu kadınların Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu merkezlerde sunulan eğitimlerden yararlandığını ifade etti.
CONCERN WORLDWİDE Türkiye Direktörü Arshad Muhammad, “İnsani yardım aktörleri ve kurumum adına 3,6 milyon Suriyeli kardeşimizi ağırladığı için Türkiye hükümetine ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Şanlıurfa halkına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yaptığı ev sahipliğinin ve verdiği hizmetlerin en iyisi olduğuna inanıyorum. Verebileceğimiz hizmetlerin en iyisini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sunmaktan mutluluk duyarım” şeklinde konuştu.
Suriye’de yaşanman iç savaştan dolayı yurtsuz kalan Suriyelilere kucak açan Türkiye’ye şükranlarını bildiren UNICEF Bölge Temsilcisi Filippo Mazzarelli, “420 bin ’den fazla kayıtlı mülteci olan Şanlıurfa’da ihtiyaç sahibi hassas durumda olan vatandaşlara yönelik destekler de gözle görülmektedir. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız ortaklık UNICEF’in Türkiye hükümeti ile sahip olduğu 5 yıllık programın öncelikleriyle tamamen örtüşmekte söz konusu program 2021 ve 2025 yılları arasını kapsayacak. Öncelik alanlarımız ise ergen çocukluk eğitimi, ergen yaşta çocukların korunması ve eğitimi ve yerel dostu çocuk politikalara katkı olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Hayata Destek Derneği Operasyonlar Koordinatörü Volkan Pirinççi de lansman toplantısında derneğin faaliyetlerinden bahsetti.
Toplantının ardından heyet, Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi, Ahmet Yesevi Gençlik Merkezi ve Süleymaniye Destek Evi’ni ziyaret ederek merkezlerde sunulan hizmetleri yerinde incelediler.

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