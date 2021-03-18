Şanlıurfa merkezli PKK operasyonu: 14 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan Türkiye’ye girişçıkış yapan şahısların yakalanması için Şanlıurfa ve İstanbul illerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde 12 ve İstanbul'da 2 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan aramalarında, bir adet tabanca ile tabancaya ait şarjör ve 150 mermi, bir adet av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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