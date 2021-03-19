Haliliye Belediyesi 7 mahallede yeni yollar yapıyor

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yol yapım ve bakım onarım çalışmaları kapsamında 7 mahallede çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, “Yenilik ve değişimin kalbi Haliliye” sloganıyla ilçedeki yol ağını genişletmek, deforme olmuş yolları onarmak ile yeni yol açma, kilitli beton parke ve stabilize çalışmalarını devam ettiriyor. Yürütülen çalışmalarda alt yapı durumunu da göz önünde bulunduran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talepleri de göz önünde bulunduruyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bakım onarım ve yeni yol yapım çalışmaları kapsamında Ahmet Yesevi, Devteyşti, Kısas, Konuklu, Yenişehir, Yeşildirek ve Yeşiltepe mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını yürütüyor. 7 mahallede devam ettirilen çalışmalarla mahallelerdeki yol ihtiyaçları giderilip, yeni yollar bölge sakinlerinin hizmetine sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde mahalle mahalle çalışmalarını gerçekleştiriliyor.

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