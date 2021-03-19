Viranşehir kent kimliğine kavuşuyor Ekinci: “İmar sorunu çalışmaları son aşamaya geldi”

Uzun yıllardır adeta kangrene dönüşen imar planı sorununun çözümü için mücadele eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınıp yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan imar planının geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediye meclisi gündemine geldiğini anımsatarak, “Bu kapsamda en önemli adımlardan biri daha gerçekleşmiş oldu. Süreç devam ediyor. 22 Mart Pazartesi günü büyükşehir belediye meclisi Viranşehir için olağanüstü toplanıyor. İmar çalışmasını özlemle bekleyen Viranşehir halkına Allah’ın izniyle müjde vermeye hazırlanıyoruz” dedi.

Ekinci, 2013 yılında, önceki belediye yönetimi dönemde kamu kurumlarının görüşü alınmadan hazırlanan ve bu yüzden DSİ Bölge Müdürlüğünce açılan dava sonucu iptal edilen imar sorununun çözümünde son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, “Göreve geldiğim günden beri bu konu benim önceliğim oldu. Çünkü imar sorunu yüzünden hem biz yöneticiler zorluk yaşıyor, hem de halkımız mağdur oluyordu. Artık bu sorunu gündemden kaldırmak üzereyiz. Son olarak büyükşehir belediye meclisimizin gündemine gelen konuda değerli meclis üyelerimiz de son derece duyarlı davrandı. Başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere kendilerine Viranşehir halkımız adına yarıca teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İmar sorunu çözümlendiğinde, yeni konut alanlarının açılacağını, konut almak isteyenlerin kredi kullanabileceğini ve Viranşehir’in tam bir kent kimliğine kavuşacağını vurgulayan Ekinci, şimdiden Viranşehir halkına hayırlı uğurlu olmasını dilediğini sözlerine ekledi.

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