Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

CoronaVac ile ilgili dikkat çeken detay!

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda örgütün istihbarat emiri oldukları ve canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri belirtilen 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve Akçakale ilçesinde Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, canlı bomba eylemine katılacak kişileri seçtikleri, örgüte yeni katılacaklara eğitim verdikleri, sözde istihbarat emirliği yaptıkları, terör örgütü adına finansal faaliyetler gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-19 16:45:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.