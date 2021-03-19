Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3´üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş´in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş´in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-03-19 20:00:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.