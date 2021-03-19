Mahalleli, el ele tutuşup zincir oluşturarak gölette kayıp gençleri aradı (2)



CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Siverek'te, balık tutmak için açıldıkları gölette, teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan Jiyan Kendiş (19) ile Ahmet Mendeş'in (22), kaybolmalarının 3´üncü gününün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak Jiyan Kendiş´in cenazesine ulaşıldı. Kendiş'in bulunmasından bir saat sonra ekipler, Ahmet Mendeş´in de cenazesine ulaştı. İki cenaze otopsi için morga kaldırılırken, acı haber ile gölet kayısında çalışmaları takip eden yakınları göz yaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-19 20:00:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.