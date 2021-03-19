Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 yaralı

Sen de mi uşak!

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Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada K.A., M.S.Ç., M.K., M.B., R.B. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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