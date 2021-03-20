Yolcu otobüsünde 82 kaçak göçmen yakalandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı kontrolde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Otobüs şoförü ile muavini ve kendilerine öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında 'göçmen kaçakçılığı´ suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilvan-Siverek karayolunda uygulama noktasında, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, Afganistan uyruklu 82 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, kendi ülkelerinde tanıştıkları organizatörlere kişi başı 2 bin dolar ödeyip, İran üzerinden geçerek Ağrı-Doğubayazıt kırsalından ülkeye giriş yaptıkları ve buradan da İstanbul'a gitmek için yola çıktıkları tespit edildi.

Şoför ve muavin ile yolcu otobüsüne öncülük yapan araçtaki 3 kişi hakkında, göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-20 12:58:35



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