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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile otağının açılışı gerçekleştirildi

İHA

Aile otağının açılışı gerçekleştirildi

Eyyübiye Belediyesi Batıkent mahallesinde vatandaşların nezih bir ortamda aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal tesis olan Aile Otağının açılışını gerçekleştirdi.
Eyyübiye Belediyesi Batıkent mahallesinde vatandaşların nezih bir ortamda aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri sosyal tesis olan Aile Otağının açılışını gerçekleştirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yeni vizyonel projeler ve sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. TOKİ Batıkent mahallesinde geçtiğimiz aylarda temeli atılan ‘Aile Otağı’ düzenlenen törenle açıldı. Bölgede yaşayan vatandaşların gelip dinlenebilecekleri, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri Aile Otağı 2 kattan oluşup, toplam 450 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet verecek. Kapalı alanı, bahçe alanı, peyzaj çalışması ve çocukların ailelerinden bağımsız vakit geçirebilecekleri alanları barındıran devasa sosyal tesis hizmet vermeye başladı.
Açılış programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Aile Otağımızın açılışına hoş geldiniz şeref verdiniz. Yaklaşık 2 yıldır eşit bir şekilde el ele vererek merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan milletimize hizmet ediyoruz. 18 parkımızın açılışını yaptık. Yine Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. İlk etapta 367 konut 35 işyeri. İlk etap hemen hemen bitmek üzere. Vatandaşlarımızla inşallah anlaşıp, 2. Etap çalışmalarımıza da başlıyoruz. Şimdi de Aile Otağımızın açılışına katılmış bulunmaktayız. Bizler daha önce buraya geldiğimizde vatandaşlarımızın bizden bir isteği vardı. Bir sosyal tesis talepleri vardı. Hemen ekip arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik ve çok şükür yapımını tamamlayıp, bugün de hizmete sunduk. Buradan da bir müjde veriyorum. 16 dönümlük alanda hem mini bir millet bahçesi hem de çocuklarımıza ve gençlerimize bir kütüphane yapımına başlıyoruz. İnşallah bunu da kısa süre içinde ihaleye çıkıp yine kısa sürede bölge sakinlerinin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
Aile Otağının ilçeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Öncelikle Eyyübiye Belediyemizin açmış olduğu Aile Otağımız bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçime girerken şunu ifade etmiştik. Halkımızın talepleri bizim projemiz olacak demiştik. Biraz önce Mehmet Kuş başkanım ifade ettiler; vatandaşlarımızın kendilerinden istediği sosyal tesis ihtiyacını karşılamak için hemen harekete geçmiş ve bu güzel sosyal tesisi bölgeye kazandırmış Eyyübiye Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u çalışmalarından dolayı tebrik eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Bugün burada Eyyübiye Belediyemizin ilçemize kazandırdığı Aile Otağının açılışı için bir aradayız. Ben buradan kıymetli Başkanımı yürekten tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. En güzel şekilde Eyyübiye’yi hak ettiği yere getireceğine inanıyorum. Eyyübiye ilçemize hizmet noktasında yatırım noktasında Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a güveniyoruz. Güzel işler yapılıyor. Tebrik ediyorum. Aile Otağımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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