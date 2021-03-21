Şanlıurfa’da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile yanındaki 3 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 12 Mart günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. Terörist olduğu ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi. USB belleğin incelemesi neticesinde ŞanlıurfaAdıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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