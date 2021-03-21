Vali Erin Nevruz Bayramını kutladı

Baharın müjdecisi olan 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfalıların Nevruz Bayramını tebrik etti. Vali Erin, mesajında, “Kültür ve medeniyetimizde özel atıflarla öne çıkan milli ve dini günlerimizin yanında, doğanın yeniden canlandığı günü temsilen Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, insanımızı birbirine kenetleyen, birlik ve kardeşliği pekiştiren bir gün olarak bilinmektedir. İnsana, doğaya ve tüm canlılara karşı son derece hassasiyetle yaklaşan medeniyetimizde özel bir yeri ve önemi olan Nevruz ile doğanın yeniden canlanması, tabiatın hayat bulması bir milat olarak kabul edilirken, doğanın bir parçası olan insanda da ruhen ve bedenen bir değişim ve yenilenmeyi ifade etmektedir. Doğanın kendini temizlediği, bağrında sakladığı güzelliklerin tekrar inkişaf ettiği bu özel günün, korona virüs salgını nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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