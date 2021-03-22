Resulayn´da cezaevine saldırı: 4 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Resulayn kentinde cezaevine yönelik düzenlenen saldırıda, 2´si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye´nin Rasulayn kentinde gece geç saatlerinde PKK/YPG´li teröristlerce cezaevine yönelik saldırı düzenlendi. Meydana gelen patlamada, cezaevine yakın bir evde hasar oluştu. Ceylanpınar´da hissedilen patlamada 2'si çocuk, 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, saldırı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-22 12:15:42



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