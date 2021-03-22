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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsalın refah seviyesi yükseltiliyor

İHA

Kırsalın refah seviyesi yükseltiliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi.
İncelemeler sırasında Canpolat, “Kırsaldaki refah seviyesini yükseltme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.
Mehmet Canpolat, pazar mesaisinde kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek, yürütülen ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Canpolat, beraberinde Belediye Meclis üyelerinden Mahmut Ayniberk ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte ilk olarak Kaynaklı Mahallesini ziyaret etti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Canpolat, hem talepleri dinledi hem de mahallede incelemelerde bulundu.
“Çalışmalarımız son sürat devam ediyor”
Başkan Canpolat, Kaynaklı’daki temaslarının ardından beraberindekilerle Kanoğlu Mahallesine geçti. Burada Mahalle muhtarı Bakır Kama ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Canpolat, beraberindekilerle Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaları denetledi.
Başkan Mehmet Canpolat, mahalle sakinlerinin talepleriyle ilgili birim müdürlüklerine talimat verirken, bölgedeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bütün Haliliye’nin mahallelerinde olduğu gibi şu anda Kanoğlu Mahallemizde de, çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ben ayrıca mahallelerimizi ve muhtarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir cami inşa etmişler. Bizde elimizden geldiği kadarıyla fen işleri olarak eksiklerini gidereceğiz. Amacımız ve hedefimiz şehirde ne var ise kırsalda da aynısı olacak demiştik. Bu doğrultuda kırsaldaki refah seviyesini yükseltme adına elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Bakır Kama’da, Başkan Mehmet Canpolat’a mahallelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin teşekkür ederek, “Değerli Başkanımız Mehmet Canpolat mahallemizi ziyaret ettiler. Camimizin inşaatını gördüler. Canpolat abimiz bir telefon kadar bizlere yakındır. Her telefonumuza aynı dakika yanıt veriyor. Taleplerimizi aynı şekilde yerine getiriyor” şeklinde konuştu.
“kırsalın tamamında çalışmalar devam ediyor”
Mehmet Canpolat, beraberindekilerle birlikte Kanoğlu Mahallesinin ardından son olarak Tekerli’ye geçti. Tekerli Mahalle Muhtarı Aziz Sakat ve mahalleleriyle bir araya gelen Başkan Canpolat, bölge sakinleriyle sohbet edip, taleplerini dinledi.
Diğer tüm kırsal mahallelerde olduğu gibi Tekerli Mahallesinde de, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Başkan Canpolat, “Tekerli Mahallemizde stabilize çalışmalarımız devam ediyor. Haliliye’mizin hemen hemen tüm kırsal mahallelerinde çalışmalarımız devam etmekte. Tekerli Mahallemizde çok kısa bir işimiz kaldı. Sırasıyla diğer kırsal mahallelerimize etap etap geçiyoruz. Bir taraftan stabilize bir taraftan ise asfalt çalışmalarımız ile birlikte kırsal mahallelerimizde önümüzdeki günlere çamursuz ve tozsuz bir ortama hazırlıyoruz. Ben değerli muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Fen işlerine bağlı ekiplerimizi kutluyorum. İnşallah durmadan, yorulmadan tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Tekerli Mahallesi Muhtarı Aziz Sakat da, “Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Komşu mahalleler ve bizim mahalleler olmak üzere tamamını yaptığı için kendisine ve tüm ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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