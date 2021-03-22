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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar Millet Bahçesine kavuşuyor

İHA

Ceylanpınar Millet Bahçesine kavuşuyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, halkın mevcut piknik alanı fotoğraflarını Bakan Kurum’a sunarak, ilçeye Millet Bahçesi kazandırılmasını sağladı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yeterli piknik alanı bulunmayan ilçede halkın bu konuda yaşadığı sıkıntıları fotoğrafları ile sunup destek istediği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan olumlu yanıt aldı. Bakan Kurum, Ceylanpınar Millet Bahçesi’ne bir an önce başlanması için talimat verdi.
Başkan Soylu, Şanlıurfa Milletvekilleri Kasım Gülpınar, Halil Özşavlı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Ankara’da ziyaret ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u kendilerini son derece sıcak ve samimi bir ortamda karşıladığını söyledi.
Bakan Kurum’a beraberinde götürdüğü dosyayı sunduğunu belirten Başkan Soylu, “Ceylanpınar'ımızda özellikle hafta sonlarında hiç yeşilliği olmayan bir alanda milletin nasıl piknik yaptığını bizzat bakanımıza fotoğraflarını sunarak arz ettim. O fotoğrafları görünce TOKİ Genel Müdürlüğü'nü arayıp ‘Ceylanpınar’ın taleplerini acilen dikkate alın. Ceylanpınar’ın değerli halkı için güzel ve nezih bir Millet Bahçesi çalışmalarını başlatın’ dedi. Millet Bahçemizin ihalesi Mayıs ayında yapılacak” diye konuştu.
Soylu, yürüyüş yolları, piknik alanları, bol yeşili ve çağdaş görüntüsüyle Ceylanpınar halkına kazandırılacak olan Millet Bahçesi’nin şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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