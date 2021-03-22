Şanlıurfa'da, 850 bronz sikke ele geçti



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 850 bronz sikke ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden bir yolcu otobüsünde tarihi eser taşındığına yönelik ihbar aldı. İlçe girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, otobüsü durdurdu. Bagajda detektörle yapılan aramada, bir valizde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 850 bronz sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan jandarma valizin sahibi olan ancak ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Sikkeler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-22 16:27:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.