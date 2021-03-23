Canpolat, gelen taleplere çözüm üretti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a Hamidiye Mahallesi sakinlerinin çok oyun alanı ve park talep etmesi üzerine başlatılan çalışmalar tamamlanarak, hizmete sunuldu. Alanda incelemelerde bulunan Canpolat, “Çocuk oyun alanı ve parkımız, Hamidiye Mahallesi sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.



Canpolat’ın Hamidiye Mahallesinde incelemeleri sırasında, mahalle sakinlerinin park talep etmesi üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarını başlattı. Kısa sürede mahalle sakinlerinin talebi yerine getirilerek, yapım çalışmalarını tamamlandı. Başkan Mehmet Canpolat’a, hizmete sunulan alanda incelemelerde bulundu. Belediye Meclis Üyesi Ali Kaya ve Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol’un da eşlik ettiği ziyarette, mahalle sakinleri Başkan Canpolat’a teşekkürlerini ilettiler.



Milli Eğitim Müdürlüğü lojman alanında yaşayan vatandaşların talebine kısa sürede karşılık verdiklerinin altını çizen Başkan Canpolat, “Öğretmenler evi lojmanında oturan değerli sakinlerin bu kamusal alanda bizden bir talepleri vardı. Bahçe düzenlemesi ve çocukların bizden oyun grubu talepleri vardı. Sağ olsun değerli Muhtarım İbrahim Demirkol da buna rehberlik etti. Bizlerde kendi aramızda bu konuyu değerlendirdik. Burada yaşayan vatandaşlarımızda Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden faydalanması adına bu işe onay verdik. Geldik burada gerekli kontrolleri yaptık. Çok güzel bir yaşam alanı oluşmuş burada. Kalan ufak tefek eksikleri görme adına şu anda buradayız. Bu eksiklerin giderilmesi için gerekli talimatları arkadaşlarımıza verdik. İnşallah hep birlikte Haliliye’mizi hem yenisi hem de mevcut olanını revize ederekten güzelleştirmeye gayret edip, devam edeceğiz” dedi.



Hamidiye Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Demirkol, “Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımızdan önce buraya sadece çöp arabası çöp almaya geliyordu. Bahçede uzun otlar vardı. Daha sonra spor sahası ve oyun grubu yapıldı. Şu anda piknik masaları mevcut. Burası doğal bir yaşam alanına dönüştü” diye konuştu.

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