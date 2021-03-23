Resulayn´da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Resulayn kentinde PKK/YPG´li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir kamyonette sürücüsünün haberi olmadan PKK/YPG´li teröristlerce yerleştirilen mıknatıslı bomba, araç, yerel askeri polis binası yakınlarından geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-23 14:28:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.