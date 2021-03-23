Resulayn´da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Resulayn kentinde PKK/YPG´li teröristlerin bir aracın altına yerleştirdikleri bombayı infilak ettirmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde bir kamyonette sürücüsünün haberi olmadan PKK/YPG´li teröristlerce yerleştirilen mıknatıslı bomba, araç, yerel askeri polis binası yakınlarından geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada araç sürücüsü hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı. Saldırının ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-23 14:28:58
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