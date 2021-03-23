Açılan kurslarda kadınlar meslek sahibi oluyor

Haliliye Belediyesi, kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi Millet Evinde açılan kurslarda, kadınlar meslek öğrenirken, çocukları da kreşte vakit geçiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Kadın destek ve aile yaşam merkezleri ile millet evlerinde açılan kurslar, kadınların meslek öğrendikleri adresler haline geliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde hizmete sunulan Ahmet Yesevi Millet evinde kadınlara yönelik kuaför ve el sanatları kursları açıldı. Kadınlar, kurslarda meslek öğrenirken, milletevinde açılan Kurani Kerim kursunda da, Kuran öğrenme fırsatı buluyorlar.

Akılları evde kalmıyor

Kurslara katılan kadınlar, Ahmet Yesevi Milletevi içerisinde açılan kreş sayesinde akılları evde kalmıyor. Kadınlar kurslarda meslek öğrenirken, çocuklar ise eğitmen eşliğinde kreşte eğlenceli ve eğitici zaman geçiriyor.

Açılan bu kurslar sayesinde burada meslek sahibi olduklarını belirten kursiyerler, “Bizlere böylesi bir imkan sağladığı için Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurslara kayıtların devam ettiği ve 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak detaylı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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