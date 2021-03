Karaköprü'de ihtiyaç sahipleri mağazada giyiniyor

Karaköprü Belediyesi tarafından 4,5 yıldır faaliyette olan sosyal yardımlaşma projesi 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar mağazada ihtiyacı olan giyim malzemelerini ücretsiz alabiliyor.

Karaköprü Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 2016 yılında hayata geçirilen sosyal yardımlaşma projesi 'İhtiyacın varsa al yoksa as' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanyada temiz, kullanılabilir kıyafetleri olan hayırsever vatandaşlar kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için açılan yardım mağazasına bırakırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu mağazayı ziyaret edip kendilerine uygun kıyafetlere ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bu kampanya sayesinde durumu olmayan yüzlerce vatandaşın kıyafet sahibi olduğunu belirtirken, bu mağazaya uğrayan ihtiyaç sahibi vatandaşların 5 parça kıyafete ücretsiz sahip olabileceğini söyledi. Baydilli, "Bu kampanyamızı 2016 yılında başlattık ve gerçekten hem hayırsever vatandaşlarımızın hem de ihtiyaç sahiplerinin çok fazla talebi oldu. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında sosyal market projemizle yine ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ücretsiz gıda temini gerçekleştiriyoruz. Hem giyim mağazamıza hem sosyal marketimize bağış yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamıza vesile olan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Karaköprü Belediyesi 'İhtiyacın varsa al yoksa as' mağazası Karaköprü ilçe girişinde Hz. Ali Camii karşısında eski jandarma binası (eski temizlik işleri müdürlüğü) yanında bulunuyor.

