Şanlıurfa'da okul çevrelerine sıkı denetim

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Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki okul çevrelerinde yer alan market ve bakkallarda halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yoğun şekilde devam ettirirken, denetimler sırasında 384 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, denetimlerini bölge sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerinde halk sağlığını korumayı hedefleyen zabıta ekipleri, bu çerçevede okul çevrelerinde bulunan market ve bakkallarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler sırasında işyeri ruhsatı, etiket ve gramaj kontrolleri yapan zabıta, Kovid19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerle ilgili de maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunuyor.

Yürütülen denetimlerde 384 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha etmek üzere el konulurken, işyerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

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